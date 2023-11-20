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MSB duyurdu... 109 Gazzeli hasta Türkiye'ye getirilecek

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#Milli Savunma Bakanlığı#GAZZE#MISIR
MSB duyurdu... 109 Gazzeli hasta Türkiyeye getirilecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 09:49

Milli Savunma Bakanlığı Mısır’a giden A400M uçağı ile 109 Gazzeli hastanın tedavi görmek amacıyla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek olan Gazzeli hastaların ve refakatçilerin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçakta 10 kişilik sağlık personeli bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçinin, tedavilerinin devamı için Ankara'ya getirileceğini duyurmuştu.

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#Milli Savunma Bakanlığı#GAZZE#MISIR

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