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MSB: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

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#Milli Savunma Bakanlığı#FETÖ#TERÖR
MSB: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 15:47

Milli Savunma Bakanlığı, 'Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.' açıklmasında bulundu.

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MSB'den gelen açıklama şöyle:

Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

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#Milli Savunma Bakanlığı#FETÖ#TERÖR

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