MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.