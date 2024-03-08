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MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:55

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarının vurulduğunu, operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

 

 

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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