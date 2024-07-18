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Motosikletli saldırgan eve ateş etti! 13 yaşındaki çocuk, yatağında uyurken vuruldu

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#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Saldırı
Motosikletli saldırgan eve ateş etti 13 yaşındaki çocuk, yatağında uyurken vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 15:46

İstanbul Sultangazi'de motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. O sırada yatağında uyuyan 13 yaşındaki Evin A. isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Evin A.'nın tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 4 katlı binanın önüne gelen motosikletli bir şüpheli, tabancayla binanın bodrum katına doğru ateş açtı. Pencereden içeri giren kuşunlar o sırada uykuda olan 13 yaşındaki Evin A.'ya isabet etti. Evin A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Evin A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

"ÇOCUK KAN İÇİNDEYDİ"

Evin A.'nın annesi Semra Akdağ, "Kız kanlar içindeydi. 'Anne' diye seslendi. Geldim, halini görünce şok geçirdim. Daha da kendime gelemedim. Hastaneye kaldırıldı. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Durduk yere oldu. Kız kan içindeydi. Bilgi alamadık. Ses geldi, kalktım baktım, çocuk kan içindeydi" dedi.

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#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Saldırı

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