Motosiklet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı. Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü. Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda TOMA ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek verdi. Yangın sırasında depoda bulunan motosiklet ve elektrikli araçların alevlerden kurtarılması için büyük çaba sarf edildi.

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Yangından kurtarılan yüzlerce araç güvenli bölgelere taşınırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.