×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Adana#Motosiklet
Motosiklet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 00:28

Adana'da saat 20.00 sıralarında motosiklet ve elektrikli araç üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı. Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü. Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Motosiklet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda TOMA ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek verdi. Yangın sırasında depoda bulunan motosiklet ve elektrikli araçların alevlerden kurtarılması için büyük çaba sarf edildi.

Haberin Devamı

Yangından kurtarılan yüzlerce araç güvenli bölgelere taşınırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Adana#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!