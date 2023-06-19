Mor salkımlı poz... Lavanta bahçeleri ziyarete açıldı

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Kocaeli’den Tekirdağ’a ziyarete geldiğini ve lavanta tarlasını çok beğendiğini söyleyen Tuğba Kurt, “Burası çok güzel bir yer, gerçekten cennet gibi, doğa ile iç içe bir yer çok beğendim” dedi. Çorlu ilçesinden lavanta tarlasını ziyarete gelen Elif Kaplan da “Her sene geliyoruz, burası cennet gibi, bütün misafirlerimi getiriyorum.İlk uğrak durağımız burası. Gerçekten çalışan insanlara da, yorulan anne babalara da terapi gibi geliyor. Çok mutluyuz, Trakya’da böyle yerlerin olması çok güzel, inşallah daha da sayıları artar” diye konuştu.

Yüzlerce vatandaşın uğrayarak günün stresini attığı lavanta bahçesinin temmuz ayında gerçekleşecek hasat dönemine kadar ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.