×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mor salkımlı poz... Lavanta bahçeleri ziyarete açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Lavanta Bahçeleri#TEKİRDAĞ#Süleymanpaşa
Mor salkımlı poz... Lavanta bahçeleri ziyarete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

TEKİRDAĞ’da lavantanın mor renge bürüdüğü tarlalar ziyaretçilere açıldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı Mahallesi’nde mor renge bürünen lavanta tarlaları ziyaret edilmeye başlandı. Lavanta tarlalarına kurulan dekorlarda ziyaretçiler fotoğraflar çektiriyor.

Haberin Devamı

Kocaeli’den Tekirdağ’a ziyarete geldiğini ve lavanta tarlasını çok beğendiğini söyleyen Tuğba Kurt, “Burası çok güzel bir yer, gerçekten cennet gibi, doğa ile iç içe bir yer çok beğendim” dedi. Çorlu ilçesinden lavanta tarlasını ziyarete gelen Elif Kaplan da “Her sene geliyoruz, burası cennet gibi, bütün misafirlerimi getiriyorum.İlk uğrak durağımız burası. Gerçekten çalışan insanlara da, yorulan anne babalara da terapi gibi geliyor. Çok mutluyuz, Trakya’da böyle yerlerin olması çok güzel, inşallah daha da sayıları artar” diye konuştu.

Mor salkımlı poz... Lavanta bahçeleri ziyarete açıldı

Yüzlerce vatandaşın uğrayarak günün stresini attığı lavanta bahçesinin temmuz ayında gerçekleşecek hasat dönemine kadar ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lavanta Bahçeleri#TEKİRDAĞ#Süleymanpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya