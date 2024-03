Moda ikonu din öğretmeni

Haberin Devamı

Ortaokuldayken babaannesi hastalanınca ailecek onun yanına Kilis’e döndüler. Ortaokuldaki din bilgisi öğretmeni Seyfullah Sevinç’i rol model olarak belirleyen Özkaya, lise eğitimi için Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesini üniversite için de Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tercih etti. 2014 yılında atanarak öğretmenliğe başlayan Özkan’ın kıyafet tutkusu iki sene önce kaybettiği babası Halil Özkaya sayesinde başladı. Öğrencilerine bu şekilde iyi örnek olduğunu söyleyen, onların da artık kıyafetlerinde daha özenli olduklarını ifade eden ve paylaşımlarıyla bir yılda 111 bin takipçiye ulaşan fenomen din kültürü öğretmeni şunları söyledi:

‘ÖZENLİ GİYİNMEK BABA MİRASI’

“Pandeminin son döneminde babamı COVID-19 virüsüne bağlı rahatsızlıklar nedeniyle kaybettik. Toparlanmak için farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Babam da ben de iyi giyinmeyi hep çok severdik. Annem çok titizdir, babam da İstanbul’da İETT şoförü olduğu için sürekli gömlek ve kravatla işe giderdi. Bu onun özel hayattaki giyimine, oradan da bana yansıdı. Kıyafetlerine öyle önem verirdi ki düğünler için özel takım elbise diktirirdi. Ben de babamı kaybettikten sonra tutkunu olduğum moda ile ilgili içerik üretmeye karar verdim. 2022 Eylül’de sosyal medyada ilk içeriklerimi paylaşmaya başladım. Bazı videolarım 20 milyon izlenmeye ulaştı.

‘ÇOCUKLAR DA ÖRNEK ALIYOR’

Peygamberimiz Hz. Muhammed, bir Müslümanın temiz olmasına, iyi giyinmesine önem verirmiş. Ben de onun bu konudaki tavsiyelerine uymaya çalıştığımı düşünüyorum. Diğer yandan bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün her fotoğrafında temiz ve şık kıyafetlerle mükemmel görünmesi hep dikkatimi çekmiştir. Öğretmenin örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle her gün iyi görünmek istiyorum. Çocuklar bizi hep izliyor, eğitimi sadece konuşarak vermiyoruz. Kilis’te başta öğrencilerim olmak üzere herkesten güzel tepkiler alıyorum. Giyim tarzını değiştiren ve şık olma gayreti içinde olan çocuklar var.”

Halil Mete Özkaya, “Asla öğrencilerimi içerik malzemesi yaparak bir paylaşım yapmam” diyor.

ÖĞRENCİLERİ BARNEY STINSON’A BENZETİYOR

- DÜNYANIN en çok izlenen dizilerinden biri olan How I Met Your Mother’ın sevilen karakterlerinden ‘Barney Stinson’, her zaman takım elbise giymesiyle, pijama takımlarının bile kravatlı olmasıyla ve her fotoğrafta düzgün çıkmasıyla biliniyordu. Okulda takım elbise giymenin kendisi için vazgeçilmez bir alışkanlık olduğunu belirten Halil Mete Özkaya, öğrencilerinin, ‘Hocam Barney gibi siz de takım elbiseyle mi uyuyorsunuz’ diye sorduğunu söylüyor.