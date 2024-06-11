‘Mobil’ mücadeleyle 400 bin düzensiz göçmen gitti

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Dünyada son yıllarda yaşanan büyük göç hareketliliğinde en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye, düzensiz göç ile mücadele için yeni projeleri hayata geçiriyor. Düzensiz göç ile mücadelenin başındaki bir numaralı isim olan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Hürriyet’e çarpıcı bilgiler verdi:

DÜNYADA BİR İLK

“Mobil Göç Noktası Araçları ile dünyada ilk olan bir mücadele yöntemi geliştirdik. Temmuz 2023’te pilot uygulama olarak İstanbul’da devreye aldığımız bu uygulamayı tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Büyükşehirlerin tamamı olmak üzere 59 ilde mobil göç noktası araçları faaliyet gösteriyor. Şu an 165 mobil göç noktası aracımız var. Yakın zamanda bu sayıyı 265’e çıkaracağız. Nasıl düzensiz göçmenler hareket halindeyse bizim araçlarımız da hareket halinde. Daha büyük bir hızla hareket edebildiğimiz için saha hakimiyetimiz daha da arttı. Mobil göç araçlarıyla 7/24 sahadayız. Kısa süre içerisinde 81 ilde de mobil göç noktası denetim araçları hizmete girmiş olacak.





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CAYDIRICI OLDU

Mobil göç araçlarının sahada görünür olması bile caydırıcı etki oluşturdu. Sahada etkin bir denetim olduğunu gören düzensiz göçmen konumundaki yabancılar kendiliğinden Türkiye’den ayrılıyor. 1 Haziran 2023’ten bugüne kendiliğinden ülkemizden çıkış yapan düzensiz göçmen konumundaki yabancı sayısı 401 bin 325. Çünkü çok iyi biliyorlar ki kısa süre sonra bir yerde mutlaka bir denetime takılacaklar.

746 BİN KONTROL

Mobil göç noktası araçlarında 746 bin yabancı kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 81 bin yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. 19 Temmuz 2023 tarihinden şu ana kadar sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 460 bin 883 yabancının kontrollerini yaptık. 73 bin 436 yabancının düzensiz göçmen konumunda olduğunu belirledik.

111 CHARTER SEFERİ

Düzensiz göçmenleri yakalamakla iş bitmiyor. Ülkelerine geri gönderilmesi sürecinin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Son bir yıl en fazla sınır dışının yapıldığı dönem oldu. 1 Haziran 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasında 141 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Charter seferlerimiz(özel uçuş) hız kesmeden devam ediyor. 3 kıtaya aynı gün charter seferi düzenlediğimiz zamanlar oldu. Toplam 111 charter seferi düzenledik. Bunlardan biri Afrika’ya yapıldı. İstanbul’dan Etiyopya’ya, oradan da her bir düzensiz göçmeni kendi ülkesi olan Afrika’daki 24 ülkeye gönderdik. Dünyada bunu yapabilen tek ülkeyiz.”





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1 DAKİKADA KİMLİK TESPİTİ

Atilla Toros’un verdiği bilgiye göre ‘Mobil Göç Noktaları’nda kolluk birimleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, mobil araçlara davet ediliyor. Araçlarda göç uzmanı ve tercüman görev yapıyor. Parmak izi alınarak göç-net veri tabanı üzerinden kimlik kontrolü yapılıyor. Sadece bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde yabancıların düzensiz göçmen olup olmadığı tespit ediliyor. Kontrolü yapılarak yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancının sınır dışı işlemleri derhal başlatılıyor ve geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Toros “Tüm bu işlemleri ve düzensiz göçle mücadelemizi medeniyet değerlerimiz, insan hakları ve hukuk temelinde yürütüyoruz.”

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12 BİN ORGANİZATÖR

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de göz açtırmıyoruz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye yeni bir bakış açısı getirdi. Göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ciddi bir mücadele başladı. Kolluk birimleri, son 1 yılda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 7 bin 599 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 12 bin 386 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 4 bin 493’ü tutuklandı.”

191 BİN GİRİŞ ENGELLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın sınır güvenliğine ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek teknolojili sistemlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesi, Kasım 2023 tarihinde kurulan Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığımızın sınırlarda kurduğu fiziki engel sistemleri ve üst düzey teknolojik gözetleme sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığı’nın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde son bir yılda ülkemize yasadışı girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 191 bin oldu.

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GÖÇ ROTASI DEĞİŞTİ

Etkili sınır güvenliği tedbirleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan ‘Kalkan’ operasyonları ve mobil göç araçlarıyla sahada yürüttüğümüz etkin denetimler neticesinde ülkemize yönelen düzensiz göç hareketliliğindeki rota, büyük oranda değişti. Sahadan elde ettiğimiz bilgiler, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

650 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yapılan çalışmalarla şimdiye kadar Suriye’ye 658 bin 463 kişinin geri döndüğünü belirten Toros, son bir yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısının ise 103 bin 45 olduğunu açıkladı.