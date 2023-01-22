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“MİT’e alacağız” yalanıyla liseli kızı istismar edenlere 37’şer yıl hapis istendi

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#KONYA#Cinsel İstismar#DAVA
“MİT’e alacağız” yalanıyla liseli kızı istismar edenlere 37’şer yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Konya’da, lise öğrencisi G.A.’nın (17), ’Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız’ vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal’ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturmada; Mandal ile tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mandal, Koleri ve Avcu hakkında; ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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Konya’da bir lisenin müdürü Harun Avcu (37), geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız” diyerek kandırıp evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırmıştı. Mandal, G.A.’ya cinsel istismarda bulunmuştu. Ahmet Mandal, Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın odasında dini nikâhın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri (48) tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcısı; Mandal, Avcu ve Koleri hakkında; ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından 27’şer yıla kadar hapis cezası istedi.

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#KONYA#Cinsel İstismar#DAVA

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