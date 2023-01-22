“MİT’e alacağız” yalanıyla liseli kızı istismar edenlere 37’şer yıl hapis istendi

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Konya’da bir lisenin müdürü Harun Avcu (37), geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız” diyerek kandırıp evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırmıştı. Mandal, G.A.’ya cinsel istismarda bulunmuştu. Ahmet Mandal, Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın odasında dini nikâhın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri (48) tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcısı; Mandal, Avcu ve Koleri hakkında; ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından 27’şer yıla kadar hapis cezası istedi.