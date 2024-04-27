MİT yalanında cezalar onandı

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Mandal da G.A.’ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.’nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikâyetçi oldu. Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022’de ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikâyette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın dini nikâhının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

4 SANIĞA HAPİS

9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal’a, G.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl, K.K.’ye yönelik ise ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal’ın ortağı tutuksuz yargılanan Ali Akkaş, G.A.’ya yönelik ‘çocuğun cinsel istismarına yardım etme’ suçundan 8 yıl 4’er ay hapis cezası aldı.

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Konya Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Ahmet Mandal hakkında 22 yıl, ortağı Ali Akkaş, okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri’ye verdiği 8 yıl 4’er ay hapis cezası ile diğer mağdur kız öğrenci K.K. yönünden Mandal’a verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Sanıkların temyiz başvuruları ise reddedildi.