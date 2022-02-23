Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildiUkrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildi#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yer: Ukrayna Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...Yer: Ukrayna! Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Yoğunluk şimdiden başladı Rekor bekleniyorYoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor#Turizm Sektörü
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorumArda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum!#Arda Kural
İbrahim Tatlısese eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçtiİbrahim Tatlıses'e eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti!#İbrahim Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber

#Köpek#Saldırı#Berat Sunar
Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar başarılı bir operasyon geçirdi.

Haberin Devamı


Sulusaray ilçesinde ikamet eden Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan Berat Sunar’a ekmek almaya giderken köpek saldırdı. 4 gün önce meydana gelen olayda sokak köpeği saldırısı sonucu burnu ve dudağında derin yarıklar oluşan Berat, ameliyata alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süren başaralı bir estetik operasyon geçiren Berat’ın tedavisi devam ediyor. Yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışan Berat, duygularını dile getirerek “Rabbime şükür iyiyim. Doktor biraz iz kalacak dedi. Buna şükür. Lazer tedavisi göreceğim. Köpek bana saldırdığında iterek uzaklaştırmıştım. Uzaklaştırmasam yüzümden bir parça koparabilirdi. Daha kötü olabilirdi” dedi.

Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber



AİLE BAŞIBOŞ GEZEN KÖPEKLERE ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Haberin Devamı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye gibi ölümden dönen Berat’ın ailesi başkalarının canının yanmaması için önlem alınmasını istedi. Baba İbrahim Sunar, yaşadığı endişeyi dile getirerek, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun. Bizim isteğimiz Gaziatep’te Asiye’nin durumunu herkes gördü. Bizim çocuğumuzda tek tesellimiz doku kaybı olmaması. O nedenle kendimizi şanlı görüyoruz. Sulusaray ilçemizde barınak yok. Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızda belediyelere barınak yapılması için talimat verdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yasal girişimde bulunup olayla ilgili şikayetçi olacağız” diye konuştu.

"İNŞALLAH ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDE İZ KALMAZ"

Oğlunun polis, asker olma hayali olduğunu belirten Sunar, “İnşallah çocuğumun yüzünde iz kalmaz. Kalırsa o hayallerinden uzak kalmış olacak. Şuan için ameliyatı tamamladı. İlerleyen zamanlarda iz kalmaması, kaybolması için farklı operasyonlar yaptırmayı düşünüyoruz“ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Saldırı#Berat Sunar

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi