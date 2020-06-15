Minibüs Fırat'a uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehrine uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzondan Elazığa gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehrine uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehrinde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehrinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.
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