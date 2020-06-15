Minibüs Fırat'a uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzondan Elazığa gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehrine uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehrinde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehrinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.



