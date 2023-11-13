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Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adaylığı başvuruları başladı

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#Milliyetçi Hareket Partisi#Belediye#Secim2024
Milliyetçi Hareket Partisinde aday adaylığı başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 10:59

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olacak kişilerin bugünden itibaren başvuruda bulunabileceğini bildirdi. Yıldız, 'Belediye meclisi ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracaatları bulundukları il ve ilçe teşkilatlarımız tarafından alınacaktır.' dedi.

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MHP'li Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları; 13 Kasım 2023'te başlamış olup 15 Aralık 2023 Cuma günü sona erecektir.

Belediye başkanı aday adayları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine şahsen müracaat ederek başvuru formlarını dolduracaklardır.

Belediye meclisi ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracaatları bulundukları il ve ilçe teşkilatlarımız tarafından alınacaktır" dedi. (DHA)

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#Milliyetçi Hareket Partisi#Belediye#Secim2024

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