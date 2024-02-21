Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
62 yaşında hayatını kaybeden Çakıroğlu için Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, parti temsilcileri, Çakıroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Çakıroğlu’nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, Eyüpsultan Kabristanlığı’nda toprağa verildi.