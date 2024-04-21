Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Türk bayrağına tahammül edemeyenler, o bayrağın gölgesinde nefes almamalı

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Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Son birkaç günde DEM'li belediyelerde yaşanan milli üniter devlet yapımızı hedefe alan olayların çıkış noktası hiç şüphesiz Van'daki mazbata krizidir. 31 Mart seçimlerinde Van'da en fazla oyu alan PKK yandaşı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmaması sebebiyle YSK, DEM Partili isme mazbatasını vermemiş, ardından PKK terör örgütü 'sokaklara inin' çağrısı yapmış ve PKK sempatizanları Van, Hakkari, Batman başta olmak üzere bir çok ilimizde sokakları yakıp yıkmıştır. Adeta devlete meydan okurcasına gerçekleştirilen olayların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ve Abdullah Zeydan'a destek olmak için Van'a heyet göndermiştir. Van'da yaşanan mazbata olayından sonra, CHP'nin de desteğiyle şımaran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM partili belediyeler; Mardin Büyükşehir meclis toplantısında İstiklal Marşı'nın okunmasına karşı çıkmış ve okutmamış, Diyarbakır Büyükşehir meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırmış, Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ölen teröristler için heykeller yaptırıp, açılışlarını yapmış, Diyarbakır Sur Belediyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmiş, Tunceli Belediyesi sosyal medya platformu X'teki resmi hesabında adını 'Dersim' olarak değiştirmiştir" dedi.

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'DEM'Lİ BELEDİYELERİN YAPTIKLARI YANLARINA KALMAMALI'

Bu gelişmelerin, DEM'li belediyelerin; milli bütünlüğü yok etme, insanları ayrıştırma, vatanı bölme maksatlı eylemlerinin sadece birkaç örneği olduğunu belirten Durmaz, "40 yıldan fazla bölücü terör örgütüyle mücadele eden Türkiye'nin, terörün hunhar eylemlerine boyun eğmesini dayatan, asıl manasından koparılmış demokrasi ve özgürlük klişeleri karşısında taviz vermesini amaçlayanlar istediklerini alamayacaktır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızda devletimizin terörle mücadelesi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Milli birliğimizi ve toplumsal huzurumuzu baltalamak, mazisi asırlara dayanan kardeşlik bağlarımızı koparmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek isteyen bölücülerin siyasi kanadı DEM'li belediyelerin yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmamalıdır. Nitekim bu konuda İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmayı başlatmış, olayların yaşandığı belediyelere müfettiş görevlendirmiştir. Düşüncemiz kısa ve özdür; makam odasında Türk bayrağına tahammül edemeyenler, o bayrağın gölgesinde nefes almamalıdır! Belediye meclisinde İstiklal Marşımızı duymak istemeyenler, diledikleri mağaraya girip PKK marşları eşliğinde sarı torba sırasını beklemelidir. Lafa gelince Atatürk'ün partisi olmakla övünen bugünün DEM'lenmiş CHP'si, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Devletin Tunç Eli'ni gösterdiği Tunceli'ye 'Dersim' diyerek devlete meydan okuyan bölücülere destek vererek, samimi Atatürkçüleri derinden üzmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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'İŞGAL KUVVETLERİ GİBİ DAVRANANLAR TÜRK MİLLETİNİ TANIMAMIŞTIR'

CHP'nin yönettiği belediyelere eş, dost, akraba atamaları yapıldığını ve 'liyakat' anlayışının unutulduğunu öne süren Durmaz, şunları kaydetti:

"CHP'nin bölücülere olan desteği, milli birlik ve beraberliğimizi tehlikeye düşürmekte, memleketimizi kaos ortamına sürüklemektedir. Kurdukları kirli ittifakla, hasbelkader konjoktürel sebeplerle fazladan üç beş belediye alınca iktidar olduklarını sananların şımarıklığı ve bölücü eylemleri aslında gerçek yüzlerini ortaya çıkarmakta, Allah korusun iktidarı ele geçirdiklerinde neler yapacaklarının ipucunu vermektedir. Tüm bu olup bitenlere karşın diyeceğimiz odur ki; seçim kazanmış bir parti gibi değil de savaş kazanmış işgal kuvvetleri gibi davrananlar ne Türk devletini ne de Türk milletini tanımamıştır. Devlet uyuyor sananlar, milleti kandırdıklarını düşünenler, yeri ve zamanı geldiğinde bölücü rüyalarından uyanıp gerçekle yüzleşeceklerdir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletimizin emanet ettiği belediyelerde, insanlarımızı etnik kökenleriyle, inançlarıyla ayrıştırmadan, halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."