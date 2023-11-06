Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor.

Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi.

Sığınakta yapılan detaylı aramalarda;

- 16 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 3 adet AK-74 piyade tüfeği,

- 23 adet el bombası,

- 6 adet RPG-7 mühimmatı,

- 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı,

- 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise;



- 1 adet 5 kilovat jeneratör,

- 1 adet hilti,

- 1 adet matkap,

- 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.