Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor.
Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi.
Sığınakta yapılan detaylı aramalarda;
- 16 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 3 adet AK-74 piyade tüfeği,
- 23 adet el bombası,
- 6 adet RPG-7 mühimmatı,
- 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı,
- 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.
Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise;
- 1 adet 5 kilovat jeneratör,
- 1 adet hilti,
- 1 adet matkap,
- 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.