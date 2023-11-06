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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 13:59

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınak ve bir adet mağarada teröristlere ait silahların ele geçirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor.

Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi.

Sığınakta yapılan detaylı aramalarda;

- 16 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 3 adet AK-74 piyade tüfeği,
- 23 adet el bombası,
- 6 adet RPG-7 mühimmatı,
- 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı,
- 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise;

- 1 adet 5 kilovat jeneratör,
- 1 adet hilti,
- 1 adet matkap,
- 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker

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