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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Yunanistan#Nikos Dendias
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 20:25

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

 

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#Yaşar Güler#Yunanistan#Nikos Dendias

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