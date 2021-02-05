MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti
GeriGündem Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 00:04 | Son Güncelleme:

Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi 'Atmaca'nın yapılan atışında hedefi başarıyla imha ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk milli gemi savar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" dedi.

Milli gemi savar füze Atmaca hedefi imha etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle