Miçotakis yarın Türkiye’ye geliyor: Komşudan iade-i ziyaret

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Miçotakis’in yaklaşık 5 saat sürmesi beklenen iade-i ziyaretine günler öncesinden büyük ilgi gösterilen Atina’da, Türk-Yunan ilişkilerindeki ciddi anlaşmazlık konularında herhangi önemli bir gelişmenin kaydedilmesi beklenmiyor. Yunanistan, yıllardır Türkiye ile tek anlaşmazlık konusunun Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ile ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesi olduğunu öne sürüyor.

Karasularının genişliği, adaların silahlandırılması ve uluslararası antlaşmalarda ismen belirtilmeyen ada, adacık ve kayalıklar gibi bir dizi önemli anlaşmazlık konularını görüşmeyi ise “Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı konuşmayız” diyerek ısrarla reddediyor. Ancak ciddi anlaşmazlık konuları her hâlükarda görüşmede gündeme gelecek.

SAKİN DÖNEME DEVAM

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Tüm sorunlara rağmen, iki liderin ilişkilerde 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan ve yaklaşık birbuçuk yıldır süren sakin ortamın ve yakınlaşma sürecinin devamında karar kılmaları bekleniyor. Erdoğan ile Miçotakis geçen yıl 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’daki görüşmelerinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına karar vermişti. Yunan medyasına göre, Miçotakis’in birkaç saat sürecek Ankara ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen konulardan bazıları şunlar:

- Doğal felaketlere karşı sıkı işbirliği yapılması ve bu çerçevede anlaşma imzalanması.

- Yunan polisinin yakaladığı bazı tarihi eser kaçakçılarının üzerilerinde bulunan ve tarihi değer taşıyan Osmanlı paralarının Türkiye’ye iade edilmesi.

- Türk-Yunan ekonomik işbirliği konseyi kurulması.

- İki ülke gençleri ve biliminsanlarını yakınlaştıracak projelerin desteklenmesi. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

MİÇOTAKİS’TEN ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA: ELLER HEP TETİKTE OLAMAZ

- Miçotakis dün Alpha TV’deki demecinde, bir yandan ciddi anlaşmazlık konularında Yunanistan’ın iddialarında herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmayacağını tekrarlarken, diğer yandan ilişkilerdeki sakin ortamın devamı için “sıcak” mesajlar verdi. “İki ülkenin parmakları tetikte olacakları yerde, konuşmaları ve iletişim kanallarını açık tutmaları daha iyidir. Sürekli parmaklar tetikte olamayız. Türkiye ile ilişkilerimizin artık daha sakin sulara girdiği görülüyor” diyen Miçotakis, bu yeni dönemden ülkesinin kazançlı çıktığını savundu.

YILDIRIM GEZİ

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-Yunan To BHMA gazetesi Başbakan Miçotakis’in Ankara ziyaretini ‘Yıldırım gezi’ olarak değerlendirdi. İki liderin görüşmesinin akşam yemeği de dahil 4-5 saat sürmesinin beklendiğini belirten gazete, görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis’in de katılacağını yazdı.

5 AYDA NE OLDU

- Erdoğan’ın Atina ziyaretinden Miçotakis’in yarınki Ankara ziyaretine kadar geçen 5 aylık sürede hem olumlu hem de olumsuz bazı gelişmeler yaşandı. Yunanistan’ın nisan ayında Türkiye vatandaşlari için Ege’de 10 adada “kapıda (limanda) vize” uygulamasını başlatması ve Selanik’teki Yeni Cami’de 6 yıl sonra bayram (Ramazan) namazı kılınmasına izin vermesi olumlu gelişmeler olarak kayda geçti. Buna karşı yine nisan ayında Yunanistan’ın Atina yakınlarındaki Spetses adasından Ege’de Onikiadalar bölgesindeki İncirli (Nisiros) adası açıklarına kadar, yaklaşık 45 adacık ve kayalığı da kapsayan bir Deniz Parkı oluşturmayı kararlaştırması iki ülke ilişkilerindeki yakınlaşma sürecine uymayan bir hamle oldu. Türkiye bu hamleye derhal tepki gösterdi.

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KARİYE CAMİSİ

Son günlerde ise İstanbul’daki Kariye Camisi’nin ibadete açılmasına Atina’da büyük tepki gösterilmesi dikkat çekti. Miçotakis, Kariye Camisi’nin ibadete açılmasının “gereksiz ve yanlış bir tercih” olduğunu öne sürdü. Erdoğan ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini söyledi. Yunanistan, cuma günü Türkiye’yi UNESCO’ya şikâyet etti. Geçen 5 aylık sürede, Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye’ye değindiklerinde genellikle ölçülü konuşurken, Savunma Bakanı Nikos Dendias sert açıklamalarda bulunma alışkanlığını sürdürdü.

SAKIZ’DA TEFTİŞ

Bu arada, Yunanistan’da 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle seçim gezilerini başlatan Miçotakis, Ankara ziyareti öncesi, cuma günü Sakız (Hios) adasına gitti. Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile birlikte adadaki “Giala” askeri tesislerini teftiş eden Miçotakis, burada konuşlandırılan silah sistemleri hakkında da bilgi aldı. “Büyük jeopolitik istikrarsızlıkların yaşandığı bu dönemlerde yegâne yol silahlı kuvvetlere yatırım yapmaktır” dedi. Sakız, Yunanistan’ın 1923 Lozan Antlaşması’na aykırı şekilde silahlandırdığı adalar arasında bulunuyor.

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‘GÖÇMENLER GİTTİ TÜRK TURİSTLER GELDİ’

- Miçotakis, Ankara ziyareti öncesi Yunan basınına yaptığı açıklamada Türk turistlere yönelik ekspres vize anlaşmasına atıfta bulunarak, “Kuzey Ege adalarında kaçak göçmenlerin yerine yasal turistlerimiz var” yorumunu yaptı.

MASADA NELER OLACAK

- AZINLIKLAR: Edinilen bilgiye göre, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türk soydaşları ilgilendiren konular Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gündeme gelecek.

- İYİ KOMŞULUK: Erdoğan’ın Atina ziyaretinde imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’yle dostane ilişkilerin devam ettirileceği belirtilmişti. Erdoğan’ın ziyaretinden bu yana iki taraf da karşılıklı güven ilişkileri temelinde adımlar atarken, siyasi diyalog, Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve güven artırıcı önlemler konusundaki yapıcı istişarelerle olumlu gündemin güçlendiği belirtiliyor.

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- 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Edinilen bilgilere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi de gündeme gelecek. İki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

- FİLİSTİN DİPLOMASİSİ: Erdoğan, Miçotakis’e İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşleri ve yürüttüğü diplomasiyi anlatacak.

- AFET ALANINDA ANLAŞMA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, yarın Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmaların imzalanacağı öğrenildi. (Selçuk BÖKE / ANKARA)

‘ANNELERİMİZ HAYATIMIZIN EN DEĞERLİ HAZİNELERİDİR’

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Annelerimiz hayatımızın en değerli hazineleridir” dedi. Erdoğan, mesajında şunları belirtti: “Sevgi ve merhamet gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz hayatımızın en değerli hazineleridir. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp, hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Bizler, ‘Cenneti annelerin ayakları altında’ gören inancın mensupları olarak, yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız. Bu duygularla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.” (ANKARA)