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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa şampiyonu milli sporcuları kabul etti

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#MHP#ANKARA#SPOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa şampiyonu milli sporcuları kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 16:22

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eşref Eroğlu ile 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan dönen Serbest Stil Güreş Milli Takımı sporcuları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Kabulde, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Berber, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile MHP Spor Komisyonu Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Özbay yer aldı.

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, "Gerçekleşen kabulde Milli Takımımız tarafından, kazanılan kupa ve madalyalar desteklerinden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye edilmiş ve bu kabulden dolayı teşekkür etmişlerdir. Sayın Bahçeli, sporcular ve teknik ekibe hediyeler vererek başarılarının devamını dilemiştir" denildi. (DHA)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa şampiyonu milli sporcuları kabul etti

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#MHP#ANKARA#SPOR

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