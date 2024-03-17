MHP: Bahçeli'nin kolunda incinme oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerine yer verildi.