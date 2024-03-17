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MHP: Bahçeli'nin kolunda incinme oldu

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#Bahçeli#MHP#Milliyetçi Hareket Partisi
MHP: Bahçelinin kolunda incinme oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 11:01

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi omuz burkulması sonucu kolundan ufak bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerine yer verildi.

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#Bahçeli#MHP#Milliyetçi Hareket Partisi

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