Mezarlıklarda buruk bayram

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Kuran-ı Kerim ve dualar okunup gözyaşı döküldü. İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ne amcasını ziyarete gelen Kadir Günendi, “Van’da görevliydi, yarbaylık rütbesini yeni almıştı, Bitlis’ten görev dönüşü 1993 yılında şehit oldu. Bayramlarda ziyaretine sürekli geliyoruz. Giresun’da yaşıyorum. Burada olduğum sürece bayram olmuş olmamış fark etmiyor, sürekli boş kaldığım sürede geliyorum buraya. Unutamıyoruz biz” diye konuştu. Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe gelen çok sayıda kişi yakınlarının mezarı başında dua etti.

YÜREK YAKTI

Gaziantep’in Oğuzeli ile Kilis’in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Çavuş Burak Uçar’ın (26) ailesi de Yüreğir’deki mezarlığa geldi. Oğlunun mezarı başında gözyaşları arasında dua okuyan anne Zeynep Uçar, “Biz yandık başka analar yanmasın. Biz küle döndük, bedenim taşa döndü. Yaşayan bir ölüyüz. Nereye gideyim, kimin kapısını çalayım, kimle bayramlaşayım. Sabahın ilk saatlerinde oğluma geldim” dedi. Deprem illerinde de mezarlıklarda hüzün vardı. 6 Şubat’taki çifte felakette yakınlarını kaybeden vatandaşlar, dün sabah saatlerinden itibaren kabristan ziyaretlerine başladı. Birçok kişi mezar başlarında gözyaşı dökerken kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.