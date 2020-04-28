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Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

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Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza
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ESENYURT Cumhuriyet Meydanı'nda maskesiz dolaşırken durdurulan kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren ekipler, saat 12.00 sıralarında maskesiz dolaşan 29 yaşındaki Z. S. adlı kadını durdurdu. Maskesiz dolaşmanın toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu hatırlatan polislere "Sevgilime gidiyorum" diyen kadının GBT'si sorgulandı. Daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu da tespit edilen kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan idari para cezası kesildi.

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