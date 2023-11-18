Metin Uca’ya veda

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Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca (62), 3 Kasım 2023 günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde aracıyla seyrederken, baygınlık geçirerek aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Kazada yaralanan Metin Uca, İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Şahdamarlarının tıkalı olduğu belirtilen Metin Uca, 15 Kasım’daki ameliyatının ardından entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Metin Uca dün saat 01.30 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN

Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı “Metin Uca’mızı kaybettik. Kalbimiz acıyor”paylaşımıyla duyurdu. Uca’nın cenazesi, dün sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Uca’nın cenazesi burada yapılan incelemenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. Uca için bugün saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda veda töreni düzenlenecek. Yarın da Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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PASSAPAROLA İLE ÜNLENDİ

- Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi alan Metin Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. 1999 - 2000 yıllarında TRT’de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. Uca, 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı. Uca, çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün de sahibiydi.