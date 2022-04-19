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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe gelmişti! Çöl tozu rüzgarla birlikte etkisini arttırdı, göz açtırmadı

#Şanlıurfa#Toz Taşınımı#Çöl Tozu

Meteoroloji, ülkemizin batı, doğu ve iç kesimlerinde toz taşınımının etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Afrika üzerinden gelen çöl tozu Şanlıurfa'da rüzgarla birlikte etkisini arttırdı, görüş mesafesi 100 metrenin altına düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar da toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

ŞANLIURFA’DA TOZ FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi. Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

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Çöl tozu, vatandaşlara zor anlar yaşattıÇöl tozu, vatandaşlara zor anlar yaşattıHaberin Tüm Görselleri

KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR VE DEVELİ İLÇESİNDE KUM FIRTINASI

Kayseri'de dünden itibaren meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 60 ile 80 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde de kum fırtınası etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde bazı binaların çatısı uçarken ağaç devrilmeleri de meydana geldi.

Meteorolojiden uyarılar peş peşe gelmişti Çöl tozu rüzgarla birlikte etkisini arttırdı, göz açtırmadı

Rüzgarın aralıklarla etkili olacağı bildirilirken; yetkililerce olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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#Şanlıurfa#Toz Taşınımı#Çöl Tozu

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