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Mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 kişiye gözaltı

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#Şanlıurfa#Siverek#Mesire
Mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 kişiye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Ayvanat Mahallesi'ndeki Suat Aloğlu mesire alanına pazar günü giden 7 kişi, kameriyelere hasar vererek yaktı. Bu anların cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerden kimliği saptanan B.İ., Ö.B., M.A.E., M.E.K., İ.G., M.E.G. ve Y.E.Y. adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 kişiye gözaltı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizin Siverek ilçesinde, bir parkta bulunan bank ve kamelyaları parçalayıp yakmak suretiyle kamu malına zarar veren faillerin kimlikleri tespit edildi. Adli işlemler yetkili merciler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olaylara ilimizde asla müsamaha göstermeyeceğiz" denildi. 

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Mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 kişiye gözaltı

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#Şanlıurfa#Siverek#Mesire

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