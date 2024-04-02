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Mersin'in Mut ilçesinde ilk defa 2 kadın aday muhtar seçildi

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#Mersin#Mut#Secim2024
Mersinin Mut ilçesinde ilk defa 2 kadın aday muhtar seçildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 09:46

Mersin'in Mut ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerde iki kadın muhtar adayı kazandı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan Fatma Ayan Uca (59), yapılan seçimde 120 oydan 63'ünü alarak rakibini geride bırakıp Tuğrul Mahallesi'ne muhtar seçildi.

Fatma Dorla ise (49) 244 oyun 125'ini alarak Çömelek Mahallesi'nde muhtar seçildi. Uca ve Dorla böylece Mut ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uca ve Dorla, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde çıkmış olduğum muhtarlık yolunda bizi yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerine yürekten teşekkür ediyoruz. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallemiz için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız" dediler.

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#Mersin#Mut#Secim2024

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