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Mersin'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 01:25

Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, 34 TC 6526 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'ndan Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde iken Demokrasi Kavşağı'na girdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı. Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mehmet Filiz (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mersinde zincirleme kaza Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersinde zincirleme kaza Ölü ve yaralılar var

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#Mersin#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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