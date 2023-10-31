×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Cinayet#Mersin Haberleri
Mersinde kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 16:27

Mersin'de M.T. (50) tartıştığı kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp, kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mersinde kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersinde kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Haberin Devamı

Mersinde kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Mersinde kan donduran cinayet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Cinayet#Mersin Haberleri

BAKMADAN GEÇME!