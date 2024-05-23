Mersin'de kahreden kaza! Köpeğe çarpmamak isteyen anne Perihan Çiğdem kaza yaptı, 11 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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Kaza, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem ailesi, 16 Mayıs Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne yolda köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Çiğdem'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem (12) ile 2 çocukları da yaralandı. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi. Gözyaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, gözyaşları arasında toprağa verildi.