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Mersin'de 1 kişinin öldüğü kırmızı ışık kazasında sürücü gözaltında

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#Mersin#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:43

Mersin'de otomobili ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen A.D., yol kenarında duran Sultan Sedef'in (32) ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kazada kendisi de yaralanan A.D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D., 33 ARD 405 plakalı otomobili ile önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı. Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Trafik#Kaza

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