Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#FETÖ#Operasyon
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 10:57

Mersin merkezli 3 ilde, aralarında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenenlerin de bulunduğu 15 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Mersin, Adana ve Antalya'da tespit edilen adreslere, şafak vakti, 100 polisin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürdürülüyor.

YENİ FİNANS KAYNAĞI; MARKET HEDİYE KARTLARI

Öte yandan operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı tespit edilen M.Y.'nin aracında, üyelerin örgütten kopuşunu önlemek ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin TL ve 16 market hediye kartı ele geçirildi. Yapılan çalışmada, örgütün kendi mensuplarına finansal yardım sağlama yönteminde değişikliğe gittiği ve market hediye kartları üzerinden finans sağladığı belirlendi.

Haberin Devamı

Ayrıca şüpheliler arasında 'askeri mahrem yapılanma'da faaliyet gösteren kişiler de bulunurken, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon ve büfe hatlarından ardışık aranma kayıtlarının olduğu ve diğer örgüt mensuplarının 'ByLock' yazışmalarında isimlerinin anıldığı belirlendi. Şüphelilerin, daha önce gözaltına alınan itirafçı kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan 'ışık evleri'nde kaldığı, örgüt sorumlularıyla irtibat kayıtlarının bulunduğu kaydedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#FETÖ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık