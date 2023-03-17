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Menenjit hastalığına yakalanan liseli Ece hayatını kaybetti

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#Menenjit#Zonguldak#Ece Kısan
Menenjit hastalığına yakalanan liseli Ece hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:25

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi 11.ci sınıf öğrencisi Ece Kısan (17) menenjit hastalığı nedeniyle sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Kdz. Ereğli Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ece Kısan (17), okulda rahatsızlanması üzerine Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Menenjit hastalığına yakalanan liseli Ece hayatını kaybetti


Evde yeniden rahatsızlanan Ece Kısan, bu kez götürüldüğü Devlet Hastanesinde konulan ‘menenjit’ teşhisi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Hastanede yoğun bakıma alınan Ece Kısan, yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap vermedi. Bir süre yoğun bakımda tutulan 11.ci sınıf öğrenci Ece, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

MENENJİT NEDİR?

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menenjit beyni ve omuriliği saran meninks adı verilen zarın iltihaplı hastalığıdır.

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#Menenjit#Zonguldak#Ece Kısan

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