Memur ve emekli zammı için yeni tahmin! Hükümetin teklifi sonrası hesaplar değişti

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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve memurlar anlaşamamıştı ve süreç hakem kuruluna gitmişti. Hakem kurulu bugün memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranın görüşmek için ikinci kez toplandı. Hakem Kurulunun ilk toplantısı dün yapılmıştı. Kurul perşembe gününe kadar zam kararını açıklayacak. Yani önümüzdeki hafta itibarıyla memur ve memur emeklilerinin yeni dönem zamları netleşmiş olacak.

Peki kim ne kadarlık bir zam alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür kaya memura zam tahminini açıklarken, hükümetin yaptığı zam teklifi üzerinden yeni oluşacak olan en düşük memur maaşını hesapladı.

SGK Uzmanı Özgür kaya, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Komisyon 1 Ağustos tarihinden bu yana 4’üncü kez toplandı. Bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Nihai olarak da hakem kuruluna bu işin kararı kaldı. Hakem kurulunda bu hafta itibarıyla bununla ilgili çalışmalarına başladı. Perşembe gününe kadar nihai kararını vermiş olacak. 31 Ağustos tarihine kadar zam kararını vermiş olacak.

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Süreç içerisinde devlet adına Kamu-Sen teklifi verdi. Memur-Sen uygun bulmadı. Yüzde 14 ile başlamıştı, en son yüzde 15 kararı çıktı. Yüzde 15 kararında da tarafların uzlaşma sağlamaması durumunda nihai karar hakem kuruluna kalmış oldu.

‘KİRA YARDIMI SON DERECEK ÖNEMLİ’

Memur Sen’in 956 kalemde teklifleri var. Kamu Sen önemli bölümüne evet derken bir bölümüne olumsuz cevap vermiş oldu. İçerisinde özellikle kira yardımı son derece önemli.

Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde büyükşehirlerdeki kiralarla ilgili ciddi sıkıntılar söz konusu. Memur Sen kira desteği konusunda ısrarcı. Kamu Sen bu noktada olumlu adım atmış değil.

Ücrete dönecek olursak şu anda en düşük memur maaşımız temmuz ayından itibaren 22 bin TL seviyesine yükseltildi. Geçen süre içerisindeki gelişen ekonomik göstergeler rakamların biraz daha geride kaldığını ifade ediyor.

İŞTE HÜKÜMETİN TEKLİFİNE GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI!

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Memur-Sen’in teklifi yüzde 70 seviyesinde. 2024 yılı için, hükümetin buradaki yaklaşımı yüzde 15+ enflasyon rakamı dediğimiz yani yüzde 43.11’lik rakam üzerinde kilitlenmiş durumda.

Devlet adına hükümetin sunduğu teklif en son yüzde 45 seviyesine geldi. 22 bin TL en düşük memur maaşı alan çalışan 31 bin 900 TL seviyesine çıkmış durumda. Kamu-Sen’in hükümet adına teklifi en düşük memur maaşının yüzde 45 olduğunu varsayarsak 31 bin 900 TL’ye kadar yükselmiş oldu. Daha önceki teklif yüzde 43.11 o da yaklaşık olarak 30 bin TL seviyelerinde bir rakamdı.

Memur-Sen burada olumlu bir yaklaşım sergilemediği için hakem kuruluna intikal etmiş oldu. Komisyon üyeleri belirlendi. Bu hafta itibarıyla hakem kurulu nihai kararı verecek. Herhangi bir itiraz söz konusu olmayacak, nihai bir karar olmuş olacak.

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Yarından itibaren memurlarımızın 2024-2025 yıllarına ilişkin alacakları ücretler belirlenmiş olacak.

‘ÜCRET, NİHAİ KARAR OLACAK’

Yan haklar bakımından 950 civarındaki maddenin tamamının işlenmiş olması, mutabakata varılmış olması gerekiyor. İçerisinde nihai karara varılamamış maddeler söz konusu olabilir. Ücretsel bakımdan verilecek karar nihai karar olacaktır.

HAKEM HEYETİNİN ZAM KARARI NE OLACAK?

Ücret hükümetin vermiş olduğu yüzde 15 enflasyon rakamı üzerinde hakem kurulu da bunun üzerinden bir karar vermiş olacak. Bunun üzerine çok fazla çıkma ihtimali yok gibi gözüküyor. Belki 1-2 puan oynama olabilir. Bunu ihtimal dahilinde görmüyorum. Verilmiş olan yüzde 15 enflasyon farkı belirleyici olacak.

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Burada memurlarımız 2024 yılı için yüzde 45 oranında zam alacağı anlamını çıkarabiliriz diye düşünüyorum.”