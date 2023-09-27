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Melike'den acı haber! 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Melike Gönen#Kaza#Trafik Kazası
Melikeden acı haber 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 14:20

Eskişehir'de, kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı yönden gelen başka otomobile çarptığı kazada yaralanan 1 çocuk annesi Melike Gönen (30), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, 9 Eylül'de, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde meydana geldi. Melike Gönen’in kontrolünü yitirdiği 26 AFZ 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Melike Gönen, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 18 gün sonra hayatını kaybetti.

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#Melike Gönen#Kaza#Trafik Kazası

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