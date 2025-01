Mehmet Kasapoğlu: AK Parti kongreleri birlik ve beraberliğimizin mührü

Haberin Devamı

AK Parti İzmir İl Kongresi öncesi, İl Başkanlığı binasında, delegelerle 'İl Delegesi Ortak Akıl' buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya; Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ katıldı. Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "AK Parti ortak aklın, birliğin, beraberliğin ve sevginin hareketidir. İnanıyorum ki, bu güzel buluşmamız, AK davamız için İzmir için yeni bir başlangıçtır. 1 Şubat sonrası, İzmir'deki iktidara yürüyüşümüzün önemli bir adımı olacaktır. Dünya liderimizin yanında, onunla birlikte yol yürüyen bir teşkilatız. Dile kolay, zor günler yaşadık hep birlikte. Bunları tarih de kaydetti, hafızalarımız da kaydetti. Hain teşebbüslerle karşı karşıya kaldık. Kumpaslarla karşı karşıya kaldık. Bu partiyi millet kurdu, millet bugünlere getirdi. O zor günleri milletimizin desteğiyle birer birer en güçlü şekilde aştık. Yeter ki inanalım, yeter ki birlikte olalım, yeter ki bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Şimdiye kadar nasıl başardıysak bundan sonra da çok büyük hedefleri gerçekleştireceğimize, başkalarının hayal dahi edemediklerini başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu davanın çatısı altında olmak, bu kutlu hareketin bir neferi olmak inanın hepimiz için çok büyük bir onur, çok büyük bir heyecan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulmuş bu gönül hareketini hep birlikte daha da büyüteceğiz, saflarımızı sıklaştırıp, bu gönül halkasını birlikte genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

'İLÇELERİMİZ ARTIK 1 ŞUBAT'I BEKLİYOR'

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hareket, Türkiye'nin pek çok ilinde pek çok ilçesinde hem yerel iktidarı hem de merkezi iktidarı en güçlü şekilde defalarca kazandı. Bu yüzden İzmir'de de hem merkezi iktidar noktasında hem yerel iktidar noktasında yürüyecek çok yolumuz olduğu gibi hep birlikte hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden de hiçbir şüphemiz yok. Kongreler, bizler için bir muhasebe dönemi. Başkalarında olduğu gibi bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçuşmaz, kavga gürültü olmaz. Ne diyoruz; 'ortak akıl'. Ortak akılla sitemlerimizi, kızgınlıklarımızı, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı konuşur, paylaşır ve ortak aklın istişarenin neticesinde de hep birlikte yola revan oluruz. İşte böyle bir dönemdeyiz. 30 ilçemizde hamdolsun en güzel şekilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bizler İl Başkanımız Bilal Saygılı ve ekibinin enerjisine, gayretine ve çalışmasına şahitlik ediyoruz. Enerjisinden motivasyonundan, gayretinden taviz vermeden fedakarca çalışmaya devam etti. Bilal Saygılı başkanımın, yeni yönetimiyle birlikte bu heyecanının ve özverisinin daha artacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle AK Parti İl Başkanımız değerli Bilal Saygılı'yı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde milletvekillerimize bugün burada oldukları için gönülden teşekkür ediyorum. 30 ilçemizde ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. İlçelerimiz artık 1 Şubat'ı bekliyor."

'GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK'

İl başkanlığı görevine başladığı günden bu yana AK Parti İzmir çatısını güçlendirmek adına çalıştıklarını dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Teşkilatımızdaki her bir kardeşimizi amasız, fakatsız ve hesapsız olarak sevdik, karındaş bildik. AK Parti'nin kuruluş kodlarına, ilk günkü aşkın filizlendiği o samimi atmosfere sadık kalarak 'Önce samimiyet' dedik. Sorunları kapalı kapılar ardında, muhataplarının gıyabında değil, bizzat yüz yüze, konuşarak hallettik. Böylece sorunları büyüten değil, çözen bir teşkilat olarak gücümüze güç kattık. Has dairemizi, İzmir teşkilatımızın her bir bireyinden oluşan 360 derecelik bir muhabbet ve saygı halkası olarak tanımladık. Kimseyi dışarıda bırakmadık, ötelemedik, ötekileştirmedik. Partimize geçmişte emek veren herkesi kapsayacak temaslarda bulunduk. Vefa, bizim siyaset ahlakımızın kilit taşıdır kabulüyle geçmişle bugün ve gelecek arasında gönül köprüleri kurduk. Evvelden AK Parti'ye oy vermiş; ama çeşitli sebeplerle gönül kırgınlığı bulunan kardeşlerimize ulaştık. Tebessümle girdiğimiz her kapı ve gönülden dua ile çıktık. Şimdi o dualardan aldığımız güçle, yürekli ve fedakar teşkilatımızla yeni bir sürece giriyoruz. AK Parti kongreleri birlik ve beraberliğimizin mührü, kardeşlikten mürekkep gücümüzün gövde gösterisidir. AK Parti kongreleri, dosta düşmana karşı dik duruşumuz ve mayası 1071'de Anadolu'da çalınan varlığımızın perçinlenmesidir" dedi.

'ARTIK VAKİTLERİ DOLDU'

Başkan Saygılı, "İzmir bir medeniyet cevheri. İzmir bir şehircilik cevheri. İzmir bir tarih cevheri. İzmir bir kültür-sanat cevheri. İzmir bir inanç cevheri. İzmir bir turizm cevheri. Gelin görün ki cevher ehil bir sarrafın elinde değilse ham taştan öteye gidemez. İzmir'e yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçileli tam bir yıl olacak. Bu süreçte adı kooperatif yolsuzluklarıyla özdeşleşen bir il Başkanı ile birlikte İzmir'e sadece kasvet ve başarısızlık getirdiler. CHP İl Başkanı gece-gündüz demeden AK Parti'ye, hükümetimize ve bakanlarımıza saldırıyor. Saldırıyor kelimesini bilhassa kullanıyorum. Çünkü yaptığı şey siyaset değil; ucuz bir popülist kaygının, önemsenme ve değer görme isteğinin hastalıklı bir tezahürü. Böyle ciddiye alınacağını zannediyor. Oysa gerçek sorumlular arıyorsa; milletin parasına çöken haramzadeliği nasıl vicdansızlık olduğunu öğrenmeli. Sorumlular arıyorsa İzmir'in cennet güzelliği olan Körfez'i ölüme terk eden belediyecilik anlayışını yeniden gözden geçirmeli. Sorumlular arıyorsa işçinin, memurun alın terine kimin çöktüğüne bir daha bakmalı. Sorumlular arıyorsa beytülmala olan SGK borcunu ödemek yerine konserlere, yurt dışı gezilerine, yandaş medyasına para akıtan belediyelerinin yönetimine laf söylemeli. Ama biliyor ve iman ediyoruz ki artık vakitleri doldu. İzmir, bu iş bilmezlerin gerçek yüzünü gördü. Yarını fethedecek ve İzmir'i AK Parti'nin model şehri yapacak kadrolarla yeniden tazelenmek ve 8. Olağan İl Kongremizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.