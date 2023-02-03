Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Media Markt çalışma saatleri 2023 – Media Markt kaçta kapanıyor/kaçta açılıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Media Markt Çalışma Saatleri#Media Markt#Media Markt Kaçta Kapanıyor
Media Markt çalışma saatleri 2023 – Media Markt kaçta kapanıyor/kaçta açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 12:23

Media Markt saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusu, teknoloji marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya ve teknoloji dünyasına ait birçok ürünün yer aldığı Media Markt saat kaçta kapanıyor ve açılıyor sorusu ile merak ediliyor. Peki, Media Markt saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, 2023 Media Markt çalışma saatleri hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Haberin Devamı

Media Markt, sektörünün önemli markalarından biridir. Teknoloji mağazası olma özelliğine sahiptir. Bir Alman teknoloji mağazacılığı markası olan Media Markt, Türkiye'deki ilk mağazasını 2007 yılında açmıştır.

Müşterilerine düşük fiyatlı teknoloji ürünleri sunan önemli mağazalar arasında yerini almaktadır. :Media Markt ilk online satış kanalını 2013 yılında müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Media Markt mağazalarının 14 tanesi İstanbul'da faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin 15 ilinde daha mağazası bulunmakta olup toplamda 45 mağaza ile ülkemizdeki faaliyetlerini yürütmektedir.

Media Markt kaçta kapanıyor/kaçta açılıyor?

COVID-19 ile mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalardan dolayı Media Markt Mağazaları, hafta içi 10:00 ve 20:00 saatlerinde hizmet verecek olup Cumartesi ve Pazar günleri bulunduğu ilin risk grubuna göre seçili mağazaları hizmet verecektir. Bulunduğunuz ilin mağaza listelerini Media Markt mağazalarının internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Haberin Devamı

Media Markt çalışma saatleri 2023

Hafta içi 10:00 ve 20:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar

Bulunduğunuz ilin mağaza listelerini Media Markt mağazalarının internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Media Markt Çalışma Saatleri#Media Markt#Media Markt Kaçta Kapanıyor

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol