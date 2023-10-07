Meclis Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı: Suriyeli Türkiye’den mülk alamıyor

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Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Suriyelilerin Türkiye vatandaşı olsalar bile Türkiye’den mülk edinemediklerini, bunun Atatürk döneminden beri yasak olduğunu açıkladı. Muhalefetin tepki gösterdiği konularda açıklama yapan Uslu, şunları söyledi:

160 BİNİ, YENİ VATANDAŞ

“240 bin civarında Suriyeli vatandaşlık aldı. 160 bin civarında Suriyeli bu dönemde yani son 10 yılda vatandaş yapıldı, bunlar tabii ki seçmen olabiliyorlar. Öyle sayılar söylendiği gibi milyonlar değil. Mülk konusunu da ifade edeyim: Mesela mülk alıp vatandaş olan (yabancı) sayısı 40 bin civarında. Yani bu rakam da milyonlar filan değil.

PARAYLA BİLE ALAMAZ

Suriyelilerle ilgili bir şey kamuoyunda az biliniyor. Suriyeliler Türkiye’den mülk alamıyorlar. Hani bazen şöyle diyorlar: ‘Suriyelilere işte bedava konut verildi, TOKİ verdi, vesaire...’ Bırakın bedava konut vermeyi, parası bile olsa Suriyeli Türkiye’den konut alamıyor. Çünkü Suriyelilerin Türkiye’den mülk alışı yasaklanmış durumda. 1930’lu yıllardan itibaren Hatay sorunundan itibaren yasaklanmış. Suriyelilerin konut alarak vatandaş olması mümkün değil.”

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HEPSİ VERİ TABANINDA

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da geçici koruma altındaki bütün Suriyelilerin parmak izleri ve bütün bilgilerinin veri tabanına alındığını vurguladı: “Mobil göç noktalarında parmak izi sorgusu aldığımızda şahsın ülkede yasal kalış hakkı olup olmadığını anlamamız saniyelerle ifade edilebiliyor. Uluslararası koruma başvurusu yapan sınırlı sayıda insan var; parmak izleri, mevcut adresleri... Geçici koruma altındakiler zaten kayıt vilayetlerine yönlendiriliyorlar. 1 Haziran’dan 29 Eylül tarihine kadar toplam 105 bin 327 tüm Türkiye’de yakalama yapıldı; İstanbul yakalaması 40 bin 417.”

MOBİL GÖÇ NOKTASI

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Meclis’i bilgilendirirken “İkametini verdiğimiz yabancının parmak izi, adresi, geçici koruma altındaki yabancıların parmak izleri GöçNet veri tabanında. Uluslararası koruma altındakiler de benzer şekilde. Turistlerle alakalı da pasaport numarasıyla sistemden görme imkânımız zaten var. Mobil göç noktaları çok ciddi etki üretti.” dedi.