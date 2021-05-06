Mavi Marmara’da gazeteciye tazminat

Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara 31 Mayıs 2010 saat 04.30 sıralarında İsrail askerlerinin baskınına uğramıştı. Gemideki 10 yardım görevlisi, açılan ateş sonucu öldürüldü. Savaş alanına dönen gemide bulunan çok sayıda gazeteciden biri de kameraman O.E.’ydi.

O.E. Mayıs 2018’de manevi tazminat talebiyle dava açtı. Dilekçeye göre, elleri arkadan kelepçelenen O.E., askerlerin kötü muamelesine maruz kaldı; darp edildi. Dilekçede, İsrail ile Türkiye arasında Eylül 2016’da varılan anlaşma gereği, hukuki sorumluluğun Türkiye’de olduğu kaydedildi. Anlaşma gereği, İsrail, Türkiye’ye 20 milyon dolar ödemişti. Mahkemenin davayı reddi ve itiraz sonrası dosyaya bakan istinaf O.E.’ye tazminat yolunu açtı.

MESLEKTAŞLARI DAVALARI KAZANMIŞTI

Öte yandan, O.E. ile birlikte gemide bulunan gazeteciler E.A. ile E.S. de Mayıs 2018’de tazminat davası açmıştı. Ayrı ayrı görülen davalarda E.A.’ya 50 bin, E.S.’ye ise 35 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmişti. Bilindiği gibi, sebepsiz zenginleşmeye yol açmamasına dikkat edilen manevi tazminat davalarında, hâkimin takdir yetkisi belirleyici.

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