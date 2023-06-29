‘Maseratili polis’ olayında sanığın eşi konuştu: O araba benim benim olan da eşimindir

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Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi. Hüseyin Tayfun Üçgül’ün eşi Özlem Üçgül, Ortaca’daki evinde iddialara yanıt verdi.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, şöyle konuştu: “Narkotik Şube’de eşim. Göçmen kaçakçılığından davası kabarık olan bir insan bu birimde çalışabilir mi? Malvarlığımızı saklayan insanlar değiliz. Mal beyanında hepsi mevcut. Bütün malvarlığım şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir. Üzerime kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri, 2 otomobil bulunuyor. Eşimin işçi olduğu yönünde ifade verdiği asılsızdır. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde narkotik şubede değil, farklı bir birimde görevini sürdürüyor. Polis lüks araca binemez, polis rüşvet yer, polis milleti değil mi söylemleri onurumu ve gururumu incitiyor. Sosyal medyadan hakaret içerikli aşağılayıcı tanımadan kelimeler sarf eden kişiler hakkında da hakkımı arayacağım.”

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Fatih Uzun

‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’

İstanbul Barosu’nda avukat olan ve Antalya’nın Alanya ilçesinde bayram tatilini geçiren Fatih Uzun ise yaptığı açıklamada, “Zaman ilerledikçe bu olayın ne kadar vahim bir olay olduğu süreç içerisinde ortaya çıkacak. İşin peşini asla bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.