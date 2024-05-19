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Marmaray, Başkentray, İZBAN gençlere bedava

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#Abdulkadir Uraloğlu#Bakan Uraloğlu#İZBAN
Marmaray, Başkentray, İZBAN gençlere bedava
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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Türkiye’nin en önemli ulaşım modlarından birinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtti ve şöyle dedi: “Yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19.8’i gençler. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli.”

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#Abdulkadir Uraloğlu#Bakan Uraloğlu#İZBAN

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