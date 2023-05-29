Marmara’da kıyasıya yarış

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Marmara Bölgesi’nde ilk turu önde tamamlayan Tayyip Erdoğan, ikinci turu da aldı.

- Bursa’da Erdoğan ilk turda yüzde 51.47 olan oylarını yüzde 54.66’ya taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk turda yüzde 40.61 aldığı seçimi yüzde 45.34’le tamamladı. 14 Mayıs’ta Sinan Oğan yüzde 7.46, Muharrem İnce ise yüzde 0.46 oy almıştı.

- Marmara’nın en küçük ili Yalova’da nefes nefese mücadele vardı. Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 47.74’lük oy oranını ikinci turda yüzde 50.37’ye çıkarttı. Kılıçdaroğlu’nun ilk turdaki yüzde 45.42’lik oy oranı ise yüzde 49.63’e yükseldi. İki lider arasındaki oy farkı 1248 oldu. İlk turdaki oy farkı 4 bin 61’di. Yalova’da 14 Mayıs’ta Sinan Oğan’a yüzde 6.21, Muharrem İnce’ye ise yüzde 0.64 oranında oy çıkmıştı.

- Kocaeli’de Erdoğan ilk turda yüzde 54.27 olan oy oranını yüzde 57.03’e,Kılıçdaroğlu ise yüzde 38.72’den yüzde 42.97’ye çıkarttı. Seçimin ilk turunda Sinan Oğan yüzde 6.63, Muharrem İnce ise yüzde 0.37 oranında oy almıştı.

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- Sakarya’daki sandıklardan Erdoğan birinci çıkarak yüzde 64.75’lik ilk tur sonucunu ikinci turda yüzde 68.49’a yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27.87’lik oy oranını yüzde 31.51’e taşıdı.

TRAKYA’DA KILIÇDAROĞLU

- İkinci turda CHP’nin farkı açtığı bölgeler arasında ilk sıralarda Trakya vardı. Kırklareli’de Kılıçdaroğlu oylarını yüzde 3.5 arttırarak toplamda yüzde 68.36 oy aldı, Erdoğan ise yüzde 1.1 oranında yükseltip seçimi yüzde 31.64’le tamamladı. 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda adaylardan Sinan Oğan yüzde 4.4, yarıştan çekilmesine rağmen Muharrem İnce ise yüzde 0.47 oranında oy almıştı.

- Edirne’de Kılıçdaroğlu oylarını yüzde 3.4 arttırarak toplamda yüzde 66.88’lik oy aldı. Erdoğan’ın oyları ise yüzde 1 oranında arttı ve yüzde 32.11 oldu. 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda Sinan Oğan’a 3.84, Muharrem İnce’ye ise 0.59 oranında oy çıkmıştı.

- Tekirdağ’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları yüzde 4 arttı ve yüzde 59.31 oldu. Tayyip Erdoğan ise oylarını yüzde 1.6 arttırarak yüzde 40.69 oy aldı. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu Kapaklı hariç Tekirdağ’ın merkez ve tüm ilçe belediyelerinde seçimi önde tamamladı. 14 Mayıs’taki ilk turda Sinan Oğan Tekirdağ’dan yüzde 5.4, Muharrem İnce ise yüzde 0.49 oranında oy almıştı.

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İSTANBUL’DA 2. TURDA DA KILIÇDAROĞLU

İstanbul’da seçimin ikinci turunda da Kılıçdaroğlu kazandı.Her iki aday oylarını arttırırken, Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Erdoğan da yüzde 48.3 oy aldı.

- İstanbul’da 14 Mayıs’ta 10 milyon 291 bin 304 seçmen sandığa gitti. 140 bin 594 oy geçersiz sayıldı. Kılıçdaroğlu yüzde 48.55, Erdoğan ise yüzde 46.69 oranında oy aldı. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 4.51 ile 457 bin 568 oy alırken, Muharrem İnce ise yüzde 00.25 ile 25 bin 738 oy topladı.

- İstanbul’da ikinci turda 9 milyon 945 bin 109 oy kullanıldı. 9 milyon 853 bin 460 oy geçerli sayıldı. Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oranını arttırarak yüzde 51.75 oranıyla, 5 milyon 98 bin 737 oy alarak ipi göğüsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy sayısı ve oranını arttırdı ve yüzde 48.25 oranıyla, 4 milyon 754 bin 723 oy aldı. Millet İttifakı, 2018 seçiminden sonra yapılan 2019 yerel seçimiyle birlikte elde ettiği üstünlüğü korumuş oldu.

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- 2018’deki milletvekili seçimlerinde kentte yüzde 42.6 oyla 43 milletvekili çıkaran AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36.03’le 40 milletvekili elde etti. CHP, 2018 seçimlerinde yüzde 26.4 oyla 27 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs’ta ise CHP’nin İstanbul’daki oyu yüzde 28.33, milletvekili sayısı 31 oldu. İYİ Parti ise yüzde 8.07 ile 8 milletvekili çıkardı. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)