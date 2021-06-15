Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Beşiktaş'ta basına kapalı olarak başladı. Toplantıya, Bakan Kurum'un yanı sıra Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şılda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Marmara Belediyeler Birliği Ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ulaş Akhan, TÜBİTAK-MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İTÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Melek İşinibilir Okyar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve ilgililer katıldı.

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