Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar

Kütahya’da koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.A. ve D.U., hafif ticari araçla Vefa Mahallesinde bulunan bir marketin önüne geldi. Marketin dışındaki tel kafeste bulunan jeneratörü yerinden söken şüpheliler araca yükleyip kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçerken, güvenlik kamerası incelemesinde şüphelerin kaçtığı araç tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin aracı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki bir dinlenme tesisi önünde park halinde bulundu. Dinlenme tesisinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Marketten çalınan jeneratör ise şüphelilerin aracında bulundu. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından şüpheliler S.A. ve D.U. gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü. Jeneratör ise market yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.