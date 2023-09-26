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Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı

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#Adana#Bebek#Taciz
Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 15:04

Adana’da alışveriş için bakkal dükkanına giden baba, 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir bakkal dükkanında meydana geldi. Bir kişi 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi. Bu sırada dükkana gelen yaşlı adam, bebeğin vücuduna dokundu.

Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı

Bu duruma tepki gösteren baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek adama tokat attı. Dükkan sahibi araya girip, adamı dışarı çıkardı.

Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı

Baba, dükkandan aldığı sopa benzeri bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.

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Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Markette bebeğe taciz iddiası: Öfkeli baba, yaşlı adamı tokatladı

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#Adana#Bebek#Taciz

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