Mansur Yavaş: Müfettişten rahatsız olmuyorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde esnafı ziyaret etti. Yavaş, ardından aynı bölgede salonda esnafla buluştu. Yavaş, ülkede korku siyaseti yapıldığını söyleyerek, "Kimseyi işten atmadık. 'Çalışan herkes mesai arkadaşımızdır' dedik. Allah’a çok şükür daha bugüne kadar ne bir üst düzey personelim savcılığa gitti, ne de hakkımızda bir soruşturma getirecek bir konu bulunamadı. Eskiden Beypazarı’ndayken müfettiş geldiğinde rahatsız olurdum. Küçük yer; 'belediyeye müfettiş geldi' deyince yerin dibine girerdik utancımızdan, millet yanlış anlayacak diye. Şimdi müfettişten rahatsız olmuyorum. Çünkü gelen müfettiş, varsa yanlış bir şeyi çıkartsın. Yoksa da iftira atanların yüzlerine vurulsun istiyoruz. Allah’a çok şükür, dediğimiz gibi, bugüne kadar hiçbir evrakımızla ilgili açılan bir soruşturma yok" dedi.

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'GELİRLERİMİZDE BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU

Yavaş, 2010-2019 yılları ortalaması belediye bütçesinin 2 milyar 20 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bizim ki 1 milyar 140 milyon dolar. Son yılın rakamıdır bu da. Yani gelirlerimizde çok büyük düşüşler oldu. Ayrıca eskiden ASKİ’den halka 1,6 dolara su satılırken, yani 50 liraya su satılırken şu anda 0,70 cent'e satıyoruz suyu. Sosyal yardım alanlar tonu 1 liradan alıyor, depremzedeler 1 liradan alıyor, öğrenci evleri de yarı fiyatına suyu kullanıyor. ASKİ’nin bütçesi de 550 milyon dolardan 225 milyon dolara düştü. Ve ilk defa geçen 2023 yılında eksi 5 milyarlık bütçe yaptık ASKİ’ye. Çünkü yıllardır Çevre Bakanlığı’nın, Devlet Su İşleri’nin bize bildirdiği taşkın sahalarıyla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Her tarafı sel basıyor. Ama bir şey yapılmamış" diye konuştu.

'İHTİYAÇ NEYSE BELEDİYE ONU YAPACAK'

Yavaş, görev süreleri içerisinde israfı ortadan kaldırdıklarını vurgulayarak, "Ben belediyeciliği 'ben çok asfalt attım, ben çok beton diktim' diye görmüyorum. İhtiyaç neyse belediye önce onu yapacak. 220 köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Hiçbir ilçeye giderken ‘buradan bana ne oy çıkmış’ diye bakmadım. Köyün birinde kanalizasyon açıktan akıyor, orada çocuklar oynuyor, o köyde salgın tehlikesi varsa, bunların nereye oy verdiğinin ne önemi var? Belediye olarak siz öncelikle bu işi yapacaksınız. İnsanların sağlığını koruyacaksınız. 200-300 tane köyde hiç su yok. Hep tankerle gidiyor. Biz seçimden önce 1 köyde yok zannediyorduk. Bunların da büyük çoğunluğunu yerine getirdik. Bir şoför, bir koruma, bir minibüsle geziyorum. Çünkü hiçbir Allah’ın kuluna kötülük yapmadık. Kasti bir şey yapmadık. 5 yıl boyunca insanların verdiği oydan dolayı küçümseyen veya onlara laf atan bir tane benim sosyal medya açıklamam olmamıştır" ifadelerini kullandı.