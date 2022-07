Manş’ı geçip tarih yazdı

Haberin Devamı

TÜRKİYE saatiyle önceki gün 12.02’de İngiltere’nin Dover kentinden suya giren Aysu Türkoğlu, dalgalar ve akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakikanın sonunda Fransa’nın Cap Gris-Nez kıyısına ulaştı. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi genç açık su yüzücüsü Aysu’ya, içinde antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu’nun bulunduğu Pathfinder adlı tekne, kanal geçişi boyunca eşlik etti. Channel Swimming Association’a bağlı hakemin de görev yaptığı tekneye yüzüş boyunca dokunması yasak olan Aysu, zaman zaman babası ve antrenöründen gıda ve sıvı takviyesi aldı.

İleri Marşı’yla hedefine yüzdü: Yüzerken içinden ‘İleri Marşı’nı söylediğini belirten Aysu, “Yorulduğum zaman söylediğimde bayağı fişekliyor beni” dedi.

ANTRENÖRÜNÜN REKORUNU KIRDI

Aysu Türkoğlu, antrenörlüğünü yapan Bengisu Avcı’nın 3 yıl önceki rekorunu kırmayı da başardı. İlk olarak 2018 yılında Manş’ı geçmeyi deneyip hipotermi nedeniyle başaramayan Bengisu Avcı, 2019 yılında 22 yaşındayken hedefine ulaştı. İngiltere’den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra yaklaşık olarak 36 kilometre yüzüp Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez’e ulaşan Avcı, bu kez Aysu Türkoğlu’na antrenör olarak destek verdi. Aysu, antrenörünün rekorunu kırarken, Bengisu Avcı son metrelerde sporcusuna eşlik etti. Manş Denizi’ni geçen ilk Türk kadın sporcu ise Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Nesrin Olgun Arslan 1979 yılında 15 saat 47 dakikada Manş Denizi’ni geçmişti. Emre Deliveli, 2019 yılında Manş’ı son geçen Türk sporcu olmayı başarmıştı. Manş Denizi’ni en hızlı yüzen Türk sporcu 9 saat 2 dakikayla Erdal Acet olurken dünya rekoru ise 6 saat 55 dakika ile Avustralyalı yüzücü Trent Grimsey’e ait.

Aysu’yu ilk kutlayanlar babası Mustafa Türkoğlu ve antrenörü Bengisu Avcı oldu. Aysu, ilk olarak sandviç istedi.

PANDEMİDE ÖZEL HAVUZDA ÇALIŞTI

Manş’ı geçmeyi yıllardır hayal eden Aysu, 2020 yılında koronavirüs pandemisi başladığı ilk dönemde babasından büyük destek aldı. 8 yaşından beri yüzmeyle uğraşan Aysu’nun imdadına babası yetişti. Aysu, Bodrum’daki evlerinin terasında babasının yaptırdığı 3 metrelik portatif havuzda belinden kendisini iple bağlayıp haftalar boyunca yüzme antrenmanı yaptı.

SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Aysu Türkoğlu’nun geçişini an be an takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç sporcuyu tebrik etti. Kasapoğlu, “Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.