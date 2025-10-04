Manisa'daki dehşet! Kız kardeşine işkence yapan ağabey adliyeye sevk edildi... 16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı

Haberin Devamı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Mutlu Mahallesi'ndeki Lalapaşa Camisi imamı, 29 Eylül'de saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Olayın ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camisi'ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayriahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARDINDAN KIZ KARDEŞİNE İŞKENCE YAPTI

Öte yandan, olayın ardından ağabey M.A.İ.A. ise kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döküp, ayaklarını öptürdü. M.A.İ.A.'nın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştığı ve tepki çeken görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından şüpheli M.A.İ.A'nın adresi belirledi. Dün saat 22.00 sıralarında evinden alınan M.A.İ.A.'nın, gözaltına alınmadan önce ise tişörtünü yakıp ardından bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A., Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.A.İ.A., polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Manisa Valiliği'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir çalışmaları başlatıldı. Emniyetteki işlemleri biten S.A., gece saatlerinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'nce koruma altına alındı. S.A.'nın barınma, psikodestek ve sağlık taramasından faydalanacağı bildirildi.