Manisa'da 'Sarıkamış Şehitleri' anıtı törenle açıldı

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Sarıkamış’ta donarak şehit olan, aralarında Manisalı 224 Mehmetçiğin de bulunduğu askerler anısına yaptırılan anıtın açılışında duygusal anlar yaşandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir, anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa’ya bir ‘Kurtuluş Müzesi’ kazandıracaklarını söyledi. Konuşmaların ardından 224 Manisalı şehidin isminin yazılı olduğu Sarıkamış Şehitleri Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise şunları söyledi: “22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında 15 günde öyle büyük bir savaş yaşanmış ki Anadolu’nun nüfusunun 22 milyon, 15-35 yaş arasının 4 milyon olduğu sırada 90-108 bin kayıp yaşanmış. Sarıkamış’ın devamında olan 4 yıllık Kafkas cephesinde 600 bin şehit verilmiş. Sadece 17 bin 500’ünün künyesine ulaşılabildi. Bu 17 bin 500 kişinin içinde 224 Manisalı şehit çıkabiliyor. Ailesinde şehit vermeyen hiçbir il, ilçe kalmamıştır. Sarıkamış bu nedenle her yerde anılıyor.”

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"AİLESİNDE ŞEHİT VERMEYEN HİÇBİR İL, İLÇE KALMAMIŞTIR"

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise şunları söyledi: “22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında 15 günde öyle büyük bir savaş yaşanmış ki Anadolu’nun nüfusunun 22 milyon, 15-35 yaş arasının 4 milyon olduğu sırada 90-108 bin kayıp yaşanmış. Sarıkamış’ın devamında olan 4 yıllık Kafkas cephesinde 600 bin şehit verilmiş. Sadece 17 bin 500’ünün künyesine ulaşılabildi. Bu 17 bin 500 kişinin içinde 224 Manisalı şehit çıkabiliyor. Ailesinde şehit vermeyen hiçbir il, ilçe kalmamıştır. Sarıkamış bu nedenle her yerde anılıyor.”