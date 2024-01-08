Manisa'da operatörün feci ölümü! Devrilen kule vincin demirlerine asılı kaldı

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Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında Mert Bayat'ın kullandığı kule vinç, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Bayat, devrilen vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı.

Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Bayat'ın asılı kaldığı yerden kurtardı. Bayat, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bayat, kurtarılamadı. Bayat'ın son anda manevra yaptığı, bu nedenle vincin boş alana devrilerek olası bir facianın önlendiği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.